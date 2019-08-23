بريدة 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واسيبدأ نظام " نور " التسجيل برياض الأطفال في مدارس الطفولة المبكرة في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم يوم الأحد القادم ، في المستويين الثاني والثالث للفئة العمرية من 4 إلى 5 سنوات ومن 5 سنوات إلى أقل من 6 سنوات.وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة القصيم صالح بن عبدالرحمن الجاسر أن مبادرة الطفولة المبكرة هي إحدى مبادرات وزارة التعليم في برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 ، مبينًا أن المبادرة تسعى لدمج الصفوف الأولية “بنين،بنات” مع مراحل الطفولة المبكرة وإلحاقها في مدارس البنات، مؤكدًا أن ذلك يهدف لرفع نسبة الملتحقين برياض الأطفال مما سيحقق نواتج تعلم أفضل ترتفع معه مستويات التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات.وأكد مدير إدارة الاختبارات والقبول علي الزميع من جهته على ضرورة متابعة قائدة المدرسة الطفولة المبكرة لعمليات طلبات الالتحاق في رياض الأطفال، من تسجيل وقبول ونقل ومطابقة بيانات، مع الأخذ بالاعتبار حذف ولي الأمر للرغبة السابقة المسجلة لابنه بنظام نور في حال تغيير التسجيل لروضة أخرى.وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم أكملت استعداداتها لتطبيق مبادرة الطفولة المبكرة التي تضم الفئات العمرية 4 – 9 سنوات (بنين،بنات) في 53 مدرسة، بهدف ردم الفجوة في التدريس بين رياض الأطفال والصفوف الأولية، إلى جانب رفع كفاءة استخدام المباني الدراسية، وزيادة تأنيث تدريس الصفوف الأولية.// اننهى //01:29ت م0209