باريس 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واستعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات ضمن شراكة استراتيجية.جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك جمع ماكرون ومودي بعد مباحثات ثنائية بينهما بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس.وبحث الرئيس الفرنسي مع رئيس الوزراء الهندي خلال اجتماعهما مجموعة من القضايا الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك حيث اتفقا على سبل معالجة هذه المشاكل مع مواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية والتعاون الدفاعي والاقتصادي بينهما.وأشاد ماكرون بالتطور في العلاقات مع الهند وتعهد بمواصلة التعاون في مجال البيئة ونقل التكنولوجيا وأمن الفضاء الإلكتروني والدفاع ومكافحة الإرهاب.ونوّه مودي من جانبه بمبادرات فرنسا لتحسين العلاقات وتوسيع الاتفاقيات التجارية وغيرها. وقال "الشركات الفرنسية لها دور مهم في تنمية الهند".وكان رئيس الوزراء الهندي قد بدأ في وقت سابق اليوم زيارة إلى فرنسا.// انتهى //03:33ت م0213