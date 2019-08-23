موسكو 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واسوقّع رئيس موزمبيق فيليب نيوسي اتفاقيات في مجالي الأمن والطاقة اليوم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك خلال زيارته إلى روسيا.وتطلع بوتين إلى آفاق جديدة في العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، فيما أوضح فيليب نيوسي أن لدينا مصادر طبيعية ونتوقع أن توظِف الاستثمارات الروسية هذه المصادر لصالح الناس.يذكر أن حجم التجارة المتبادلة بين مابوتو وموسكو بلغ 115 مليون دولار أمريكي عام 2018 م.// انتهى //04:03ت م0215