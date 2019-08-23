الرياض 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة، المدينة المنورة ). فيما تكون السماء غائمة جزئيًا على مناطق (الرياض، القصيم،تبوك، حائل) .وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.// انتهى //06:00ت م0002