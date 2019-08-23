الرياض 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:الجبير يلتقي سفراء روسيا ومصر والسودان والهند والسويد«عين الداخلية» ترصد العابثينآل الشيخ يرأس وفد المملكة لافتتاح أكبر جامع بالشيشاننائبا «العمل» و«العدل» يبحثان تعزيز التعاون والتكامل وتمكين المرأةسفير خادم الحرمين لدى الفلبين ينوه بمستوى العلاقات الثنائيةيجرم حزب الله.. فينزف لبنانالاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيينالسودان: بدء مشاورات تشكيل الحكومة وحمدوك: أولويتنا السلام والاقتصادماكرون متفائل بتسوية حول «بريكست» خلال 30 يوماًاشتباكات كردية تركيةحل البرلمان الكوسوفيالبنتاغون يلغي برنامجا صاروخياطهران في أدنى التصنيفات العالمية تكنولوجياًمحادثات واشنطن - بيونغ يانغ تستأنف قريباً// يتبع //06:02ت م0003