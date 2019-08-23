عام / الصحف السعودية
الجمعة 1440/12/22 هـ الموافق 2019/08/23 م واس
الرياض 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
الجبير يلتقي سفراء روسيا ومصر والسودان والهند والسويد
«عين الداخلية» ترصد العابثين
آل الشيخ يرأس وفد المملكة لافتتاح أكبر جامع بالشيشان
نائبا «العمل» و«العدل» يبحثان تعزيز التعاون والتكامل وتمكين المرأة
سفير خادم الحرمين لدى الفلبين ينوه بمستوى العلاقات الثنائية
يجرم حزب الله.. فينزف لبنان
الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين
السودان: بدء مشاورات تشكيل الحكومة وحمدوك: أولويتنا السلام والاقتصاد
ماكرون متفائل بتسوية حول «بريكست» خلال 30 يوماً
اشتباكات كردية تركية
حل البرلمان الكوسوفي
البنتاغون يلغي برنامجا صاروخيا
طهران في أدنى التصنيفات العالمية تكنولوجياً
محادثات واشنطن - بيونغ يانغ تستأنف قريباً
// يتبع //
06:02ت م
0003