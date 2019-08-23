وأوضحت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( «ترمومتر» التخبطات الإيرانية) :في الوقت الذي يواصل فيه النظام الإيراني استفزاز العالم بتجاربه الباليستية والإعلان الأخير عن تطوير منظومة صاروخية جديدة في انتهاك متواصل للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن بوقف هذه التجارب المضمن في حيثيات الاتفاق النووي بين طهران والدول الوسيطة، إضافة إلى ابتزاز المجتمع الدولي بمواصلة تهديداته للأمن الملاحي في مياه الخليج العربي عبر قرصنة الناقلات النفطية والاعتداء السافر عليها، لا يزال يعول هذا النظام الذي امتهن الإرهاب وجعله حجر زاوية في سياساته الداخلية والخارجية كجزء أساسي في تركيبته الأيديولوجية، على إنقاذ الاتفاق النووي عبر استجداء الدول الأوروبية للحفاظ على الاتفاق بإعلان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس أن بلاده مستعدة للعمل على مقترحات فرنسية لإنقاذ الاتفاق النووي الدولي، مؤكداً أن طهران لن تبدأ حرباً في الخليج بل سيدافعون عن أنفسهم فقط، ويظن بهذا التوجه أنه يستطيع استمالة كفة الدول الأوروبية ضد الموقف الأمريكي الصارم ضد الانتهاكات الإيرانية وتجاوزاتها واستفزازاتها.وبينت أن التناقضات أصبحت هي الصفة السائدة في تعاطي النظام الإيراني مع أزماته اللا منتهية، ومن بينها ما أعلنته أخيراً على لسان وزير خارجيتها عن تقبلها أي مبادرة تساعد على خفض التوتر وتأكيده على أن بلاده لا ترغب في أي تصعيد عسكري، فيما تقف سياسات إيران الفعلية على النقيض تماما، حتى من خلال تضارب وتناقض التصريحات بين المسؤولين، وهو ما يدل على مدى تخبطات هذا النظام الإرهابي وبات من الواضح أن هناك صراع أجنحة في الداخل الإيراني ساهم في انعكاس هذه التناقضات على لسان ممثلي «الملالي»، وسيدفع ثمن هذه التناقضات التي تدعم مواصلة العقوبات الدولية لكسر تطرف «الملالي» إلى أن يعدل عن سياساته، ولا مفر من ذلك.// يتبع //06:02ت م0005