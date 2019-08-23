طوكيو 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واسأنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة على صعود.وأضاف مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 85ر44 نقطة، أو ما يعادل 22ر0% ، ليصل إلى 86ر20672 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 98ر2 نقطة، أو ما يعادل 20ر0% ، ليصل إلى 04ر1501 نقطة.// انتهى //07:29ت م0007