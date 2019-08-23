الجزائر 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واسلقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 23 آخرون على الأقل بحادث تدافع في الجزائر العاصمة أمس.وأكد المدير العام للمؤسسة الاستشفائية الجامعية مصطفى باشا عبد السلام بنانة أن مؤسسته استقبلت 5 ضحايا و17 جريحا، مضيفا أن الموتى 3 إناث وذكرين لقوا مصرعهم نتيجة التدافع وتتراوح أعمارهم ما بين 20 و25 سنة، وأما مستشفى سليم زميرلي فقد استقبل بدوره 6 جرحى إصاباتهم طفيفة.ووقع الحادث في حدود الساعة الثامنة مساء نتيجة تدافع جمهور حفل فني عند إحدى المداخل الصغيرة لموقع الحفل.// انتهى //07:38ت م0008