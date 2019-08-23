ينبع 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واستفقد وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود، مكتب الأحوال المدنية بمحافظة ينبع، مطلعاً على سير العمل ومستوى الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين والمقيمين.واجتمع اللواء الجلعود خلال الزيارة مع مدير المكتب والموظفين العاملين به، وناقش معهم العديد من الموضوعات المتعلقة بتنظيم العمل ومتابعة الأداء وتقييمه لمعالجة أي ملاحظات بما يكفل إنهاء الإجراءات بكل يسر وسهولة، وفق الأنظمة والتعليمات.وأكد على منسوبي المكتب ضرورة مضاعفة الجهود لتقديم أرقى الخدمات للمواطن والمقيم، وتسخير جميع الإمكانات التقنية والبشرية لاختصار الوقت وتقليل الجهد وتحقق المنفعة للمستفيدين.من جهة أخرى التقى الجلعود خلال زيارته، بعدد من المواطنين والمقيمين، واستمع لملاحظاتهم حيال الخدمات المقدمة لهم، مؤكداً حرص واهتمام سمو وزير الداخلية على توفير الخدمات الأمنية بجودة عالية ومعالجة أي قصور يتم رصده في حينه.// انتهى //09:33ت م0011