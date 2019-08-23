الرياض 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واساستقبل معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي بمقر المديرية العامة بالرياض، أعضاء فريق حرس الحدود السعودي لكرة القدم.ورحب الفريق البلوي بأعضاء الجهازين الإداري والفني واللاعبين، مقدماً لهم التهنئة على الفوز في المباراة الودية التي جمعتهم بنادي حرس الحدود المصري لكرة القدم، بهدف دون مقابل، في القاهرة مؤخراً، وذلك في أول مشاركة رسمية خارجية لفريق حرس الحدود السعودي لكرة القدم، متمنياً لهم المزيد من التقدم والنجاح في مشاركاتهم المقبلة.وثمن معالي الفريق البلوي الرعاية والاهتمام التي حظيت به هذه المشاركة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية - حفظه الله -.وأشاد الفريق البلوي بالروح الرياضية العالية والانضباطية في الأداء والمستوى الفني الرفيع الذي كان عليه اللاعبون سواءً خلال فترة المعسكر التدريبي الذي أقيم في الرياض وكذلك المباراة، مؤكداً أن الأداء اقترن بتحقيق نتيجة إيجابية كانت محل تقدير المراقبين والمختصين الذين حضروا اللقاء الودي، منوهاً بالجهود التي بذلت من قبل الجهازين الفني والإداري للفريق في سبيل إعداده لهذه المشاركة، وبمتابعة إدارة الشؤون الرياضية ومنسوبيها، مؤكدًا أن فريق حرس الحدود السعودي لكرة القدم سيلتقي نظيره نادي حرس الحدود المصري في مباراة ودية ثانية ستقام في الرياضخلال شهر فبراير 2020.// انتهى //09:41ت م0013