عام / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس أوكرانيا بذكرى استقلال بلاده
الجمعة 1440/12/22 هـ الموافق 2019/08/23 م واس
جدة 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب أوكرانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
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10:12ت م
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