جدة 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب أوكرانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //10:12ت م0015