الخرطوم 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واساهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم بعقد المجلس السيادي السوداني اجتماعه بالقصر الرئاسي أمس، حيث تم التداول حول ، مجمل الأوضاع بالبلاد التي خلفها سقوط النظام السابق والفراغ الإداري والدستوري الذي تمر به البلاد منذ فترة بالإضافة للأوضاع الاقتصادية المزرية وتردي الأحوال المعيشية والحياتية للمواطنين.ونشرت ترحيب مجلس الأمن الدولي أمس ، بتنصيب عبدالله حمدوك، لرئاسة الوزراء بالسودان، وتشكيل المجلس السيادي ، مشددًا على الحاجة إلى الاستئناف العاجل للمفاوضات في دارفور و- المنطقتين-.وأشارت إلى استعادة السلطة الفلسطينية من سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس، عائدات ضريبة المحروقات وقدرها حوالى ملياري شيكل - نحو 568 مليون دولار- .وعرجت على مصادقة مجلس النواب التونسي امس، على مقترحي قانونين أساسيين يتعلقان بتنقيح القانون الأساسي، بهدف اختزال آجال النزاعات الانتخابية، بما يضمن احترام الآجال الدستورية للمدة الرئاسية المؤقتة.ونشرت الصحف السودانية تقرير حقوقي يمني، عن ارتكاب ميليشيات الحوثي الإرهابية 2726 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في عموم مديريات محافظة صنعاء خلال النصف الأول من العام الحالي.//انتهى//10:15ت م0016