القاهرة 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واسبلغت المكاسب التي حققتها البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 8ر6 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 3ر759 مليار جنيه.وارتفع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، فزاد مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 27ر0 % ليسجل مستوى 16ر14333 نقطة، وقفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنحو 42ر2 في المائة ليبلغ مستوى 08ر553 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا ارتفاعًا بنحو 57ر1 % ليبلغ مستوى 25ر1443 نقطة.وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى ارتفاع قيم التداول لتبلغ 1ر14 مليار جنيه من خلال تداول 318ر1 مليار ورقة منفذة على 119 ألف عملية.وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 1ر74% من إجمالي تعاملات السوق، وأن المستثمرين الأجانب استحوذوا على 6ر17% والعرب على 3ر8%، بعد استبعاد الصفقات.ونوه التقرير بأن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 9ر252 مليون جنيه، وأن المستثمرين العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 5ر141 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.// انتهى //10:17ت م0017