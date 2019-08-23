لندن 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واستراجع سعر أوقية الذهب في المعاملات الفورية اليوم، بنسبة 0.3 % إلى 1494.76 دولاراً أمريكياً فيما انخفض سعر أوقية الذهب اليوم في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.3 % إلى 1504.40 دولاراً أمريكياً.وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى تراجع سعر أوقية الفضة اليوم بنسبة 0.1 % إلى 16.99 دولاراً أمريكياً للأوقية وارتفع سعر أوقية البلاتين اليوم بنسبة 0.2 % إلى 858.97 دولاراً أمريكياً وهبط سعر أوقية البلاديوم اليوم بنسبة 0.3 % إلى 1482.50 دولاراً أمريكياً.// انتهى //10:55ت م0019