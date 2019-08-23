غروزني 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واسوصف مستشار الرئيس الشيشاني المفتي العام لجمهورية الشيشان الشيخ صلاح ميجييف، مشاركة المملكة في افتتاح أكبر جامع بأوروبا تم إنشائه بالشيشان بوفد يترأسه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بالعمل المبارك والمعهود للمملكة وقيادتها الرشيدة الذي دأبت على دعم ومساندة وتشجيع كل عمل إسلامي رشيد، مشيراً إلى أن ذلك تأكيداً على رسالتها العالمية والريادية في خدمة الإسلام ونشر الوسطية والاعتدال.ونوه المفتي بالعلاقات التاريخية بين البلدين القائمة على التعاون الثنائي في المجالات، لاسيما ما يتصل بالعمل الإسلامي المشترك، لافتاً إلى أن السعودية والشيشان ترتبطان بوشائج قوية تقوم على أساس من المحبة والأخوة الإسلامية والمواقف الراسخة في ذاكرة التاريخ.واختتم المفتي العام لجمهورية الشيشان ــ تصريحه ــ بالتأكيد على أن مشاركة المملكة في افتتاح مسجد " فخر المسلمين " هي محل تقدير واعتزاز من مختلف أطياف الشعب الشيشاني الذي يكن لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ محبة خاصة وتقدير كبير نظير خدماتهما للإسلام والمسلمين بالعالم، مؤكداً أن فخامة الرئيس الشيشاني دائماً ما يؤكد على تميز ومتانة العلاقة مع المملكة وقيادتها الرشيدة والعمل سوياً لتحقيق ما يجمع الأمة على الخير والسلام. // انتهى //11:57ت م0029