تونس 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واسأعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد تفويض صلاحياته إلى وزير الوظيفة العمومية كمال مرجان حسب ما أفادت به وكالة الأنباء التونسية .وأوضح الشاهد، في كلمة له نقلتها الوكالة التونسية ، أنه حرصًا منه على نزاهة الانتخابات وتكافؤ الفرص بين كل المرشحين للرئاسية قرر تفويض صلاحياته حتى إنتهاء الحملة الانتخابية، باعتباره أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة في بلاده.//انتهى//12:04ت م0031