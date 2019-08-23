سياسي / رئيس الحكومة التونسية يفوض صلاحياته إلى وزير الوظيفة العمومية
الجمعة 1440/12/22 هـ الموافق 2019/08/23 م واس
تونس 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واس
أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد تفويض صلاحياته إلى وزير الوظيفة العمومية كمال مرجان حسب ما أفادت به وكالة الأنباء التونسية .
وأوضح الشاهد، في كلمة له نقلتها الوكالة التونسية ، أنه حرصًا منه على نزاهة الانتخابات وتكافؤ الفرص بين كل المرشحين للرئاسية قرر تفويض صلاحياته حتى إنتهاء الحملة الانتخابية، باعتباره أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة في بلاده.
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