تونس 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بإعلان رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد والمترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد، تفويض صلاحياته إلى وزير الوظيفة العمومية كمال مرجان إلى غاية انتهاء الحملة الانتخابية الرئاسية، داعيًا التونسيين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة منتصف شهر سبتمبر القادم.مغاربيا، ألقت صحف اليوم الضوء على تأكيد مصادر ليبية وصفتها بالمطلعة، فشل محاولات وساطة لوقف عمليات طرابلس العسكرية والعمل على خطوة سياسية من شأنها وضع إطار للخروج من الأزمة ، لافتة الانتباه إلى أن المجتمع الدولي مازال غير متوافق على وجهة نظر واحدة بشان الأوضاع في ليبيا.وتطرقت ، إقليميا ، إلى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث شنت الطائرات الإسرائيلية أمس عدة غارات على مواقع مختلفة في قطاع غزة دون الإبلاغ عن عدد الإصابات.دوليا تناقلت اليوميات التونسية تأكيد مصدر في الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد يعارض عودة روسيا إلى مجموعة الثمانية الكبار قبل إزالة الأسباب التي أدت إلى إخراجها منه، وتوقيع كلا من بريطانيا وكوريا الجنوبية اتفاقا يسمح للبلدين مواصلة المعاملات التجارية بينهما بحرية بعد دخول "بريكست" حيز التنفيذ.// انتهى //12:50ت م0034