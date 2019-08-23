عنيزة 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واسوقف مدير إدارة التعليم بمحافظة عنيزة محمد بن سليمان الفريح أمس، على استعدادات مستودعات الإدارة لبداية العام الدراسي الجديد، حيث اطلع على عملية استكمال خطة ترحيل المقررات المدرسية للمدارس وعملية وصولها وتسليمها واستلامها، إضافة إلى أدوات مدارس الطفولة المبكرة، وتركيبها في المدارس المختارة.كما تفقد سير العمل بالمستودعات وخطط توزيع المقررات المدرسية، وعلى عملية فرز المقررات المدرسية بحسب وصولها من قبل الوزارة وتجهيزها للتوزيع وجدول إرسالياتها للمدارس، وبيان التوزيع لجميع الكتب الدراسية في جميع المراحل التعليمية.وقدم مدير تعليم عنيزة جزيل شكره لجميع العاملين للاستعداد للعام الدراسي الجديد، مشدداً على أهمية تهيئة البيئة التعليمية المناسبة وتوفير الكتب الدراسية لجميع المدارس وجميع المراحل الدراسية، مثمناً الجهود المبذولة لبداية العام الدراسي الجديد.// انتهى //13:05ت م0036