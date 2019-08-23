بيرن 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري الفدرالي في مقر إقامته أمس، وفد من طلبة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.وثمن سمو السفير خلال الاستقبال الجهود المبذولة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لما يخدم العلم، مشيرًا إلى أن القيادة تسعى جاهدة لتحقيق المزيد من المنجزات والقفزات العملاقة على امتداد الوطن بوصف التعليم ركيزة مهمة من الركائز التي تعتمد عليها الدولة في تحقيق التقدم ومواكبة التطورات العلمية والتقنية في العالم.يُذكر أن سفارة المملكة في بيرن وممثليات المملكة في سويسرا قامت بتنسيق زيارات للوفد لمقر منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التجارة الدولية في جنيف وزيارة العديد من الشركات الرائدة في الجمهورية، حيث التقى وفد الطلبة بالعديد من المسؤولين السويسريين الذين قاموا بإلقاء المحاضرات التعليمية والتحفيزية للطلبة وكذلك إلقاء الضوء على التقدم الذي حققته الجمهورية السويسرية في الكثير من المجالات.// انتهى //13:33ت م0038