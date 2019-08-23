المدينة المنورة 22 ذو الحجة 1440هـ الموافق 23 أغسطس 2019م واسأوضحت لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة أن إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أدائهم مناسك الحج حتى مساء أمس بلغوا 324,522 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.وبينت اللجنة أنه وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج ، فقد غادر 172,155 حاجاً المدينة المنورة في طريقهم إلى بلدانهم خلال الأيام الماضية عبر المنافذ الجوية والبرية, في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 152,349 حاجاً.// انتهى //13:46ت م0040