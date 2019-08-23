عدن 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واسارتكبت ميليشيات الحوثي الانقلابية، خلال النصف الأول من العام الحالي 2019م 2726 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في عموم مديريات محافظة صنعاء.وأوضح التقرير الحقوقي الصادر عن منظمة "شهود لحقوق الإنسان" أن الانتهاكات توزعت بين 19 حالة قتل عمد و 29 حالة إصابة و 266 حالة اختطاف و 110 حالات تعذيب وإخفاء قسري وتجنيد 162 طفلًا دون السن القانوني و 238 حالة تهديد وترويع للأطفال والنساء أثناء اقتحام البيوت، إضافة إلى تشريد 401 أسرة، وتهجير 388 شخصًا من منازلهم وقراهم بشكل قسري.ووثق التقرير، الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية، 1113 حالة انتهاك للممتلكات العامة والخاصة تمثلت بنهب واقتحام منازل وسطو على أراضي المواطنين ونهب الشركات والمؤسسات التجارية في المحافظة.وبين التقرير أن 724 حالة انتهاك صنفت كعقاب جماعي مارسته المليشيات الحوثية ضد المدنيين في القرى والمديريات، أبرزها إقامة نقاط تفتيش ومعسكرات تدريبية للتجنيد بالقرب من المناطق الآهلة بالسكان بالمحافظة.ودعت منظمة "شهود لحقوق الإنسان" المجتمع الدولي للتدخل السريع والعاجل لوقف الانتهاكات الحوثية بحق المواطنين وإتخاذ جميع التدابير الممكنة والعاجلة لحماية المدنيين والضغط على المنتهكين لوقف انتهاكاتهم.// انتهى //14:01ت م0043