الرياض 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واستنطلق بعد غد الأحد في جامعة الملك سعود فعاليات البرنامج التعريفي في مرحلته الثانية الذي تنظمة عمادة السنة الأولى المشتركة للطلاب والطالبات المقبولين في الجامعة لهذا العام بعنوان (كُن شريكاً في رؤية الوطن)، تحت رعاية معالي مدير الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمروأوضح عميد السنة الأولى المشتركة في الجامعة الدكتورعبدالمجيد بن عبدالعزيز الجريوي أن العمادة تنظم مع بداية كل عام دراسي برنامجاً تعريفياً لمدة أسبوع لجميع الطلبة المقبولين للدراسة في الجامعة ،بهدف تعريفهم باللوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة وفي العمادة وتزويدهم بالمعلومات الإرشادية المهمة التي يستطيعون من خلالها التعرف إلى ما يُقدَّم لهم من خدمات، وما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، بالإضافة إلى ما يتضمنه البرنامج من فعاليات وأنشطة متنوعة تساعدهم في دراستهم الجامعية و تكفل لهم الانتظام في المحاضرات منذ اليوم الأول من العام الدراسي.وأشار الدكتور الجريوي أن نسبة كبيرة من الطلبة المقبولين أنهوا البرنامج التعريفي الإلكتروني في مرحلته الأولى بكل نجاح الذي اشتمل على التوقيع على ميثاق السنة الأولى المشتركة، وتعبئة الاستمارة الصحية، واستمارة المواهب، والتسجيل بالأندية الطلابية، والتعريف بالبريد الجامعي، وحجز موعد فعاليات البرنامج التعريفي التفاعلي، وإجراء اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية.وأضاف الجريوي أن الطلبة في المرحلة الثانية من البرنامج التعريفي التفاعلي الذي ينطلق الأحد القادم سيتمكنون من حضور اللقاء التفاعلي، وكذلك إصدار البطاقة الجامعية، واستلام البطاقة البنكية.من جهته قال مدير البرنامج التعريفي الدكتور حسام العوض أنه تم توزيع اليوم الواحد إلى أربع فترات يومياً تبدأ من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 5 عصراً وعلى مدى أسبوع كامل وفي كل فترة سيتم استقبال 350 طالبًا في الفترة الواحد كما سيشمل البرنامج التعريفي على معرض مصاحب للتعريف بالعمادة وأقسامها ووحداتها و التعريف كذلك بالعمادات المساندة في الجامعة.// انتهى //14:29ت م0045