الرياض 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واسغادر 105من رجال الدفاع المدني إلى بريطانيا للمشاركة في الدورة التدريبية لأعمال الدفاع المدني المقامة في كلية خدمات الإطفاء البريطانية المقرر بدايتها الأحد المقبل.وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن المشاركين في أعمال الدورة التدريبية يمثلون سابع مجموعة يجري تدريبهم، مبينةً أنهم أتموا الإجراءات المقررة في تنفيذ البرنامج التدريبي للالتحاق بالدورة قبل مغادرتهم المملكة متجهين إلى بريطانيا، بالإضافة إلى عقد لقاء موسع مع المشاركين في الدورة على مدى يومين لتعريفهم بمحتوى البرنامج التدريبي وتهيئتهم وتوجيههم لتحقيق أفضل استفادة منه وتقديم صورة مشرفة لمستوى رجل الدفاع المدني السعودي خلال مدة تنفيذ الدورة التدريبية بكلية خدمات الإطفاء البريطانية (Moreton in Marsh).وأعرب مدير الإدارة العامة للتدريب بالدفاع المدني العميدالدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الشمراني، عن شكره وامتنانه لمعالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو على دعمه ومتابعته لجميع مراحل ترشيح واختيار المشاركين في هذه الدورة التدريبية المتميزة، وكذلك حرصه على تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بتهيئتهم للمشاركة في البرنامج التدريبي، والذي يعد إحدى ثمار التعاون بين المديرية العامة للدفاع المدني وكلية خدمات الإطفاء البريطانية .وأكد العميد الشمراني ثقته في قدرة رجال الدفاع المدني المشاركين في هذه الدورة والذين تم اختيارهم بعناية ووفق معايير دقيقة وبما يعزز الاستفادة من الخبرات والمهارات التي اكتسبوها ، بعد عودتهم بمشيئة الله تعالى إلى أرض الوطن في الارتقاء بجودة خدمات فرق ومراكز الدفاع المدني في التعامل مع الحوادث المختلفة .// انتهى //15:27ت م0055