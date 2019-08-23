الطائف 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 واسزارت الفرقة الشعبية المشاركة مع وفد دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في سوق عكاظ في دورته الثالثة عشر والمقام هذا العام في أطار موسم الطائف 2019 ، مسئولي ومنسوبي الموسم والسوق في مقرهم الإداري، لشكرهم على جهودهم المميزة هذا العام في تطوير السوق وزيادة فعالياته وتنوعها وتمديده لشهر كامل.والتقى مسئولي الفرقة، الرئيس التنفيذي للموسم نورة العكيل، وقدموا لها هدية تذكارية عرفانا بدورها، ودور كل فريق عمل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الحكومية المساندة لها من الطائف في تطوير سوق عكاظ في نسخته الحالية بصورة غير مسبوقة، ومنها التوسع البارز في مشاركة الدول العربية التى وصل عددها هذا العام الى 11 دولة عربية.وقدم الوفد شكره لكل من اسهم في تقديم مختلف التسهيلات التي أسهمت في حضورها الكبير، وتعزيز وجودها لعرض تراثها وثقافتها ألى جانب تطورها الحضاري.//انتهى//15:27ت م0057