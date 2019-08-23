جدة 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واسنوه معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين اليوم الجمعة، بافتتاح جامع "فخر المسلمين" في مدينة شالي بجمهورية الشيشان، والذي يعد أكبر مسجد في أوروبا ، "وقال العثيمين في كلمته خلال افتتاح الجامع، بحضور رئيس جمهورية الشيشان رمضان أحمد قاديروف، إن المنظمة تنوه بالرعاية والعناية بالمساجد لخدمة المسلمين في أداء شعائرهم بكل راحة، وأن تكون هذه المساجد دائماً صوتاً للاعتدال والحكمة ومكافحة للتطرف والغلو والإرهاب.ولفت العثيمين إلى أن منظمة التعاون الإسلامي تثمن عالياً خدمة الدول الإسلامية للمساجد والمصلين، وعلى رأسها الدور الذي تبذله المملكة العربية السعودية - دولة المقر - في رعاية الحرمين الشريفين وتوسعتهما بقيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.ويشكل بناء جامع "فخر المسلمين " بتصميمه فن العمارة الإسلامية، وتم بنائه على أعلى المستويات المعمارية، ويتكون الجامع من طابقين وتصل قدرته الاستيعابية إلى ٢٠ ألف مصل في الداخل ونحو ١٠٠ ألف مصل في الخارج، كما يضم مساحات خضراء واسعة على جوانبه، وحضر افتتاح الجامع اليوم وفود كبيرة من العالم الإسلامي.//انتهى//15:36ت م0060