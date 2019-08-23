أبوعريش 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واسبدأت مساء أمس الدورة التدريبية عن " صناعة المبادرات الاجتماعية وإدارتها " ، التي ينفذها مركز الفتاة الاجتماعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش ، ضمن برنامج "فذّة" ، وذلك بمقر المركز .واشتمل اليوم الأول للدورة التي تستمر أربعة أيام وتقدمها المدربة شقراء آل بشير على العديد من المحاور التدريبية حول التعريف بمفهوم المبادرات المجتمعية وأبعادها ، وتخطيط وإدارة وتنفيذ البرامج والمبادرات المجتمعية بشكل فعال ، وأهمية نشر وتطبيق مفهوم المبادرات المجتمعية على أرض الواقع ، وكذلك أهمية الشراكات وبناء المبادرات وأسس نجاحها ومستويات المبادرة الاجتماعية وخطوات بناء المبادرة الاجتماعية .وتشمل الدورة تعريف المشاركات البالغ عددهن 25 فتاة بأسس نجاح المبادرات بدءً بتحديد الفكرة ونطاقها و رسم خطة العمل وتنفيذها وتقييمها ورصد الدروس المستفادة .يُذكر أن برنامج " فذة " يسعى لتأهيل الفتيات لقيادة البرامج الاجتماعية والتطوعية ، وتحسين القدرات الفردية واكتشاف مناطق القوة والعطاء لدى الفتيات وتأهيلهن لصناعة وإدارة البرامج النسائية الاجتماعية والتطوعية باحترافية .ويهدف البرنامج لاكتشاف الطاقات النسائية الفاعلة وتأهيل الفتيات في المجالات الاجتماعية والتطوعية وتعزيز وتفعيل الأدوار النسائية في القطاع غير الربحي ، حيث يتضمن عددًا من المراحل تحتوي على أنشطة ودورات تدريبية متنوعة تنفذ بمشاركة مدربات متخصصات .// انتهى //15:36ت م0061