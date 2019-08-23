اجتماعي / صناعة المبادرات وإدارتها .. دورة للفتيات بتنمية أبوعريش
الجمعة 1440/12/22 هـ الموافق 2019/08/23 م واس
أبوعريش 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واس
بدأت مساء أمس الدورة التدريبية عن " صناعة المبادرات الاجتماعية وإدارتها " ، التي ينفذها مركز الفتاة الاجتماعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش ، ضمن برنامج "فذّة" ، وذلك بمقر المركز .
واشتمل اليوم الأول للدورة التي تستمر أربعة أيام وتقدمها المدربة شقراء آل بشير على العديد من المحاور التدريبية حول التعريف بمفهوم المبادرات المجتمعية وأبعادها ، وتخطيط وإدارة وتنفيذ البرامج والمبادرات المجتمعية بشكل فعال ، وأهمية نشر وتطبيق مفهوم المبادرات المجتمعية على أرض الواقع ، وكذلك أهمية الشراكات وبناء المبادرات وأسس نجاحها ومستويات المبادرة الاجتماعية وخطوات بناء المبادرة الاجتماعية .
وتشمل الدورة تعريف المشاركات البالغ عددهن 25 فتاة بأسس نجاح المبادرات بدءً بتحديد الفكرة ونطاقها و رسم خطة العمل وتنفيذها وتقييمها ورصد الدروس المستفادة .
يُذكر أن برنامج " فذة " يسعى لتأهيل الفتيات لقيادة البرامج الاجتماعية والتطوعية ، وتحسين القدرات الفردية واكتشاف مناطق القوة والعطاء لدى الفتيات وتأهيلهن لصناعة وإدارة البرامج النسائية الاجتماعية والتطوعية باحترافية .
ويهدف البرنامج لاكتشاف الطاقات النسائية الفاعلة وتأهيل الفتيات في المجالات الاجتماعية والتطوعية وتعزيز وتفعيل الأدوار النسائية في القطاع غير الربحي ، حيث يتضمن عددًا من المراحل تحتوي على أنشطة ودورات تدريبية متنوعة تنفذ بمشاركة مدربات متخصصات .
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15:36ت م
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