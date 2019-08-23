مكة المكرمة في 22 ذو الحجة 1440 ه الموافق 23 أغسطس 2019 م واسأقامت مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا أمس حفلا تكريميا لعدد من القناصل ورؤساء مكاتب شؤون الحجاج الذين تتشرف بخدمتهم البالغ عددهم هذا العام أكثر من 240 ألف حاج قدموا من 74 دولة يمثلون 5 قارات بمناسبة نجاح أعمال موسم حج هذا العام 1440 ه وما تحقق به من تميز ، بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف طارق بن محمد عنقاوي ونائبي رئيس مجلس الإدارة الدكتور طارق كوشك وعبدالله عقيل وأعضاء مجلس الإدارة ونائبة القنصل للشئون القنصلية الأمريكية سارة مدروني والقنصل البريطاني سيف الدين أشر والقنصل العام الفرنسي الدكتور مصطفى مهراج ونائب القنصل العام البريطاني رئيس إدارة التجارة الدولية كبير رحمان ومساعد القنصل العام الفرنسي محمد عبده، والمستشار الفرنسي فوديل ورقبه، ونائب رئيس مكتب شؤون حجاج روسيا الدكتور قربان عمر ، ورئيس مكتب شؤون حجاج البوسنة الشيخ نظيم خليلوفيتش ، ومنظم رحلات حجاج أوكرانيا ياسر عمرو وذلك بمقر المؤسسة بمكة المكرمة .ورحب رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف طارق عنقاوي بالجميع مقدما لهم التهنئة بنجاح أعمال موسم الحج مؤكدا أن هذا النجاح المتميز لموسم الحج يرجع إلى توفيق الله عز وجل ثم بما وفرته وتوفره حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من إمكانات وتسهيلات وخدمات لضيوف الرحمن منوها بإشراف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا وباهتمام ومتابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وسمو نائبه ومعالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن ومعالي نائبه لكافة الخدمات والإمكانات المقدمة للحجاج طيلة رحلتهم الإيمانية مشيدا في ذات الوقت بتعاون وتواصل كافة القائمين على مكاتب شؤون الحجاج الذين تتشرف المؤسسة بخدمتهم والعمل في منظومة واحدة مما كان له أكبر الأثر في تحقيق التميز الكامل لأعمال الموسم .وأوضح أن المؤسسة بدعم ومؤازرة من وزارة الحج والعمرة عملت وتعمل على تسخير كامل الطاقات الآلية والبشرية والتقنية لتوفير كافة سبل الراحة والاستقرار للحجاج وتمكينهم من أداء فريضة الحج في أجواء إيمانية كاملة مستعينة في ذلك بالله عز وجل ثم بكوادرها وطاقاتها المؤهلة عليما وعمليا في شتى المجالات مستعرضا الإنجازات التي حققتها المؤسسة خلال موسم الحج .من جانبه أفاد عضو مجلس إدارة المؤسسة المشرف على العلاقات العامة والإعلام الدكتور سمير بن عبدالرحمن توكل أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص المؤسسة على تعميق أواصر التعاون وإجزال الشكر لكل من ساهم في تحقيق النجاح لأعمال الموسم مؤكدا أن موسم الحج فرصة عظيمة لتمازج الثقافات بين الشعوب الإسلامية وتحقيق التعارف فيما بينها ويتجلى ذلك في مقاصد الحج العظيمة حيث تلتقي الشعوب الإسلامية بمختلف ألوانها وعاداتها وثقافاتها ولغاتها على صعيد واحد لا فرق بينهم إلا بالتقوى مذكرا بسماحة ديننا الإسلامي العظيم ودعوته للتكاتف والتعاضد وتوحيد الصف والكلمة ونبذ الخلافات والفرقة وحثه على التعايش السلمي وإشاعة المحبة والود بين الجميع سائلا الله عز وجل أن يتقبل من الجميع وأن يجزي حكومتنا الرشيدية خير الجزاء على ما قدمته وتقدمه لقاصدي الحرمين الشريفين من الزوار والمعتمرين والحجاج .بعد ذلك قدم نائبي رئيس مجلس إدارة المؤسسة وعدد من أعضاء المجلس شرحا موجزا عن المنجزات والخدمات التقنية والتنظيمية خاصة ما يتعلق بعملية تتبع رحلة الحجاج آليا منذ وصولهم حتى مغادرتهم إلى أوطانهم وعملية تحول المؤسسة إلى شركة مساهمة وما يتطلبه هذا التحول من تنظيمات وآليات علاوة على نقل مجموعة من الحجاج الأمريكان هذا العام عبر أحد الخطوط الأمريكية مباشرة من أمريكا إلى المملكة وكذا النتائج الإيجابية التي تحققت لبرنامجي " طريق مكة " و " الحج الأخضر " .وتخلل الحفل تقديم عروض فلكلورية ترحيبية عن مكة المكرمة ومناسك الحج وفضل النبي محمد صل الله عليه وسلم قدمها العم معتوق يماني نالت استحسان الحضور .إثر ذلك شاهد الحضور عرضا مرئيا عن سير الاستعدادات والخدمات التي وفرتها المؤسسة للحجاج طيلة الموسم .بدورهم رفع مسؤولي الحجاج وأعضاء السلك الدبلوماسي شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة العربية السعودية على التسهيلات وجودة الخدمات التي قدمتها منذ قدوم الحجاج وحتى مغادرتهم مما انعكس على رضا ضيوف الرحمن اثناء أدائهم النسك ، مؤكدين على أن هناك تقدم ملموس وواضح عاما بعد عام في مستوى الخدمات ، ومحاولة تنمية الإيجابيات ومعالجة أي معوق حتى تنفذ خطط الحج بأعلى أداء وأرفع مستوى بغية الخروج بموسم ناجح وآمن وسليم رغم الأعداد المتزايدة من الحجاج وارتفاع درجات الحرارة إلا أن الخطط المميزة والتدابير الرفيعة كان لها أكبر الأثر في نجاح الموسم بامتياز مقدمين شكرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - رعاهما الله - على كل ما يقدم لضيوف الرحمن سائلين الله أن يجزل لهم المثوبة ويجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم .وأثنوا على التعاون الكبير لمؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، وتذليل أي عقبة حتى يؤدي الحجاج نسكهم بيسر وسهولة وأمان ، معبرين عن امتنانهم لهذه اللفتة من قبل المؤسسة والقائمين عليها بإقامة هذا الاحتفال الذي وجدوه فرصة ليعبروا عن امتنانهم بنجاح الموسم، وتقديم شكرهم للقيادة على هذا التميز والأداء الرفيع.وأشاد القنصل العام البريطاني سيف الدين أشر بالخدمات والتسهيلات التي يجدها الحاج البريطاني منذ قدومه وحتى مغادرته الأراضي المقدسة مبينا أن 26 ألف حاج يحملون الجنسية البريطانية ادوا الفريضة هذا العام معربا عن اعتزازه بما يلقاه الحجاج البريطانيون مع بقية قاصدي الحرمين الشريفين من مختلف دول العالم من عناية واهتمام من حكومة وشعب المملكة، وما يقدم لهم من تسهيلات وإمكانات وخدمات مثالية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.وأفاد أن التنسيق الدائم والمستمر مع وزارة الحج والمؤسسة أسهم في تجويد الخدمات وتوحيد الجهود في سبيل توفير الراحة واليسر للقادمين من بريطانيا لأداء مناسك العمرة وفريضة الحج.من جهته أكد القنصل العام البريطاني بجدة أن خدمات الحج في الأعوام الأخيرة تشهد تطورًا كبيرًا في آلياتها، إضافة إلى بعض المواقع كمنشأة الجمرات، وقطار المشاعر المقدسة. مفيدًا بأهمية التوسعة السعودية الثالثة في توفير مساحات إضافية لضيوف الرحمن، والتوسعة التي شهدها مطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمر الذي يضفي تناسبًا بين الخدمات المقدمة من الدولة والأعداد التي تستضيفها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.بدوره نوه قنصل عام فرنسا الدكتور مصطفى مهراج بالنجاح الكبير الذي تحقق في موسم الحج، بعد فضل الله ثم العناية والرعاية الكريمة والاهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله ، مثنيا على الجهود من المؤسسة في خدمة وراحة الحجاج الذين تتشرف بخدمتهم، مشيدا بالتعاون مع وزارة الحج ومؤسسة مطوفي حجاج مسلمي أوروبا وأمريكا لراحة الحاج الفرنسي حتى يؤدي نسكه بيسر ويعود لبلاده سالما غانماً.ثم كرم رئيس مجلس إدارة المؤسسة قناصل الدول والقائمين على مكاتب شؤون الحجاج .// انتهى //15:41ت م0062