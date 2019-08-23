اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على انخفاض بنسبة 0.93 %
الجمعة 1440/12/22 هـ الموافق 2019/08/23 م واس
بيروت 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واس
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.93 % أي ما يعادل أربع نقاط ليقفل عند مستوى 804.47 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 62 ألفًا و 344 سهمًا، بقيمة 388 ألفًا و 483 دولارًا أمريكيًا نفذت من خلال 26 صفقة.
كما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و 944 ألف دولار أمريكي، مقارنة مع 8 ملايين و 18 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
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