نواكشوط 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واسأعربت موريتانيا عن استنكارها الشديد وإدانتها للاعتداء الإرهابي الذي استهدف حقل الشيبة البترولي, واصفةً إياه بـ"العمل الإجرامي".وأكد بيان لوزارة الخارجية الموريتانية، تضامن موريتانيا الكامل ووقوفها مع المملكة العربية السعودية ودعمها لها في كل ما من شأنه ضمان حقها المشروع في الدفاع عن أمنها وسلامة أراضيها.وشدد البيان على أن هذا الهجوم يستهدف أمن المملكة واستقرارها وكذلك أمن إمدادات الطاقة العالمية.// انتهى //16:52ت م0070