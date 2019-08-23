الطائف 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واسشهد صباح اليوم انطلاق اول الأشواط العامة لسـن الحيل والزمول على مسافة 5 كلم واخر الأشواط التنشيطية لمهرجان ولي العهد النسخة الثانية والذي يقام على أرضية ميدان محافظة الطائف.وانتزعت "معزة" المملوكة لـغصاب مصبح العامري الشوط الأول للحيل بأفضل توقيت زمني بعد ان انهت الـ5كم بـ ثمان دقائق وأربع ثواني.فيما حسم "الدرع" لراشد حمد العفاري المركز الأول في شوط الزمول.وجاءت بقية المراكز على النحو التالي.- الشوط 3: "مسندم" لحمد محمد سالم الوهيبي.- الشوط 4:"النايف"محمد زومان الهاجري.- الشوط 5:"العين" راشد حمد العفاري.- الشوط 6:"رمسيس" راشد حمد العفاري.- الشوط 7:"أحتفال" لحمد محمد الوهيبي.- الشوط 8:"مكرم" لدعيكان جابر المري.//انتهى//16:56ت م0072