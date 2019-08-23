الرياض 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واسينطلق غدا السبت المعسكر الدولي للمنتخب السعودي للمبارزة، في المركز الأولمبي بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث يشارك الأخضر السعودي في المعسكر بـ 24 لاعبا ولاعبة (12 بنين و12 سيدات) في الأسلحة الثلاثة (الابيه والفويل والسيبر) مع عدد من المنتخبات على مستوى العالم، وذلك خلال الفترة من 24 أغسطس 2019 حتى 5 سبتمبر المقبل.ويشرف على المعسكر3 مدربين من الاتحاد الدولي للمبارزة وهم الايطاليين لويجي ميراكو (السيبر) وفلايدير (الفويل ) وماتيو (الابيه).وسيخضع المنتخب السعودي لتدريبات صباحية ومسائية بمعدل 7 ساعات يوميا، تشمل تدريبات في التكتيك والتكنيك، ويأتي المعسكر استعدادا لبطولة الجولة الاسيوية للمبارزة التي ستقام في الكويت منتصف الشهر المقبل، والمعسكر الخارجي في أوكرانيا.وكان المنتخب السعودي قد أنهى مطلع الأسبوع الجاري مشاركته في بطولة الجولة الاسيوية التي اختتمت في تايبيه، وحقق خلالها حسين الطويل لاعب المنتخب الميدالية الذهبية في سلاح الابيه.// انتهى //17:07ت م0073