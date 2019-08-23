حفرالباطن 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واسأختتمت أمس بمحافظة حفرالباطن الدورة التدريبية التي نفذتها الغرفة التجارية بحفرالباطن بالتعاون مع شركة "تراثنا" للمسؤولية الاجتماعية حول "إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية" على مدى خمسة أيام، واستهدفت الشباب والفتيات الطامحين لفتح مشاريع خاصة بهم ، حيث بلغ عدد الحضور أكثر من 50 شاباً وفتاة انتظموا في الدورة التدريبية بمعدل 30 ساعة.وأوضح الأمين العام لغرفة حفرالباطن أنور الشامي "أن الدورة استهدفت الحرفيين والحرفيات والصناعات اليدوية لتمكينهم من اكتساب المعارف والمهارات الأساسية لإعداد دراسات الجدوى للمشاريع الاستثمارية الواعدة وتحويلها إلى مشروعات ريادية ناجحة تسير وفق الأسس المنهجية والعلمية السليمة، وتأهيلهم للحصول على القرض ومتابعة مشروعهم، إضافة إلى إعداد خطة العمل ودراسة السوق ووضع الخطط التسويقية والدراسات المالية والفنية للمشروعات الجديدة.بين أن هذه الدورة تأتي امتداداً لتعاون الغرفة التجارية مع عدد من الجهات المانحة والمحتضنة للشباب والفتيات، لتمكينهم وتهيئة البيئة المناسبة لهم، والبدء في مشروعاتهم دعما لمسيرة وتنمية المحافظة ورؤية المملكة 2030 .من جهتها قالت مديرة المشاريع في شركة "تراثنا" منى الشهري "إن الشركة تقيم دورة إعداد دراسة الجدوى بالتعاون مع غرفة حفرالباطن ،من أجل دعم الحرفيين والحرفيات في المحافظة، وتسعى الشركة للحفاظ على تراثنا الوطني الأصيل والحرف اليدوية من خلال برنامج متكامل يدرب ويدعم ويطور ويمول المشاريع الحرفية والتراثية السعودية ويحول الحرفيين إلى رواد لأعمال مستدامة والعمل على بقائها واستخدامها من أجل أجيالنا القادمة.ولفتت الشهري الانتباه إلى حرص شركة تراثنا على رفع جودة الحرفيين واختيار مشاريع تتعلق بالقطاع الحرفي والتراثي ودعمها، لتُشغل بأيدٍ سعودية محترفة إضافة إلى التدريب والدعم والتطوير والتمويل ومتابعة المشاريع لضمان نجاحها واستمراريتها، كما أن الشركة تقدم برنامجًا متكاملًا يلبي احتياجات رواد الأعمال الراغبين في تأسيس مشاريع جديدة أو توسيع مشاريعهم القائمة مثل اختيار المتقدمين والمقابلات الشخصية ودراسة الجدوى للمشاريع والدعم المالي وبدء المشروع والدعم الفني والتقني والإشراف والدعم.يذكر أن شركة تراثنا تقدم الدعم المادي والمعلوماتي ودراسات الجدوى للراغبين في إنشاء مشروعاتهم الحِرَفية، والمبادرة في الحفاظ على الموروث الوطني في مجال الحرف والصناعات اليدوية من الاندثار، كما تعمل على استقطاب رواد الأعمال في المملكة، للبدء في مشروعاتهم الحرفية والتراثية من خلال دعمهم المادي وتدريبهم بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات أمامهم لتشغيل تلك المشروعات الحِرَفية والتراثية بكوادر وطنية قادرة على المحافظة على الموروث التراثي للمملكة .// انتهى //17:12ت م0074