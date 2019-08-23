نيامي 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر تركي بن ناجي العلي في مكتبه بالسفارة في العاصمة نيامي، اليوم ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين بعد أدائهم مناسك الحج.ورحب السفير العلي خلال اللقاء بالضيوف، مؤكدًا أن المملكة حريصة كل الحرص على سلامة وأمن حجاج بيت الله الحرام، وأن اهتمامها بالحجيج لا يتوقف عند منح التأشيرات فقط بل يتعداه إلى خدمتهم وتسهيل جميع أمورهم إلى أن يعودوا إلى بلدانهم سالمين بعد أن منّ الله عليهم بتأدية مناسكهم.من جانبهم، أشاد الضيوف بما عاينوه في المشاعر المقدسة من تطور، معربين عن إعجابهم بالجهود الجبارة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة من خلال إنفاذ المشروعات العملاقة التي يشهدها كل من زار المملكة.// انتهى //17:40ت م0077