الرياض 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واستنطلق غداً السبت بالعاصمة الأردنية عمّان على مدى يومين البطولة العربية للريشة الطائرة للناشئين تحت 15 و 17 عام، بمشاركة نخبة من الدول العربية أبرزها السعودية ، مصر ، لبنان ، الاردن ، الجزائر و ليبياهذا و يشارك المنتخب السعودي للريشة بهذه البطولة بخمسة لاعبين من فئة الناشئين و هم احمد باشهاب يزن الصايغ احمد العبيدي ضياء شعيب و عبدالعزيز سردار لخوض منافسات الزوجي و الفردي و التنافس على الميداليات بهذه البطولة.يذكر أن المنتخب السعودي للريشة الطائرة قد أقام معسكرا تدريبا لمدة 30 يوما بقيادة مدرب المنتخب عمار عوض بالعاصمة الماليزية كوالالمبور استعدادا للمشاركة في هذه البطولة.و يستعد الحكام الوطنيين من الجنسين لادارة و تحكيم منافسات البطولة بجانب نخبة من الحكام العرب لتكون هذه تجربتهم الاولى بالتحكيم الدولي و تمثيل المملكة بمجال التحكيم.من جانبه عبر رئيس وفد المملكة المشارك بالبطولة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للريشة الطائرة عبد الكريم الربيعة عن سعادته من مشاركة منتخب الناشئين في هذا المحفل الدولي الهام كونه يضم نخبة من اللاعبين المتقدمين باللعبة مما سينعكس إيجابا على اكتسابهم للخبرة في وقت مبكر من مشوارهم الرياضي.// انتهى //17:58ت م0083