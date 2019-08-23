الباحة 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واسهطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات بلجرشي والعقيق والقرى وبني حسن والمندق والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد، والمراكز التابعة لها، والمنتزهات بالمنطقة ومحافظاتها، سالت على أثرها العديد من الاودية والشعاب وإرتوت الأرض.جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد .// انتهى //18:13ت م0084