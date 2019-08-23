نيويورك 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واسافتتح سوق الأسهم الأمريكية تداولاته اليوم، على خلفية كشف الصين عن فرض رسوم جمركية ضد سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار تقريبًا مما يزيد من حدة توترات تجارية بين واشنطن وبكين.ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 118.03 نقطة أو 0.45% إلى 26134.21 نقطة.وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 11.88 نقطة أو 0.41% إلى 2911.07 نقطة.وفقد المؤشر ناسداك المجمع 47.74 نقطة أو 0.60% ليصل إلى 7943.65 نقطة.// انتهى //19:17ت م0089