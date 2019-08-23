الطائف 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واسشهدت الأشواط التنشيطية المفتوحه لسـن "الحيل والزمول" على مسافة 5 كلم المقامة على أرضية ميدان محافظة الطائف للهجن منافسات مثيرك بين مؤسسات الهجن العملاقة وكبار المضمرين.وانتزعت هجن الرئاسة أربع أشواط متتالية كانت أسرعهن "الفائزة" وصولاً لخط النهاية، حيث حسمت الشوط الثالث بأفضل توقيت زمني قدره ثمان دقايق وعشر ثواني، فيما حسمت "هملولة" الشوط الأول الرئيسي المخصص للحيل، وفازت في الشوط الثاني "مشاكل"، وفاز بالشوط الرابع "ملبي"، فيما جاءت نتائج المركز الأول لباقي الأشواط على النحو التالي:- الشوط 5 : "الغزيل" رائد دخيل الله القرشي.- الشوط 6 : "مطنوخ" لحمد سيف الهاجري.- الشوط 7 :"سيوف" لحماد بركة الجهني.- الشوط 8 : "مياس" لحمد عبيد الخييلي.//انتهى//20:00ت م0094