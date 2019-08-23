جيزان 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان غداً محاضرة بعنوان " أصول في التفسير لابن عثيمين " ، يلقيها الشيخ فؤاد بن سعود العمري ، وذلك بجامع التقوى في مدينة جيزان.وتأتي الدورة التي ستقام من بعد صلاة العصر ضمن فعاليات دورة الشيخ زيد المدخلي - رحمه الله- في نسختها السادسة التي ينفذها الفرع خلال العام الحالي .//انتهى//20:00ت م0096