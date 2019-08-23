ثقافي / " أصول في التفسير لابن عثيمين " محاضرة في جازان غداً
الجمعة 1440/12/22 هـ الموافق 2019/08/23 م واس
جيزان 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واس
ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان غداً محاضرة بعنوان " أصول في التفسير لابن عثيمين " ، يلقيها الشيخ فؤاد بن سعود العمري ، وذلك بجامع التقوى في مدينة جيزان.
وتأتي الدورة التي ستقام من بعد صلاة العصر ضمن فعاليات دورة الشيخ زيد المدخلي - رحمه الله- في نسختها السادسة التي ينفذها الفرع خلال العام الحالي .
//انتهى//
20:00ت م
0096