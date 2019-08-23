جدة 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واسالتقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين اليوم في مدينة شالي بجمهورية الشيشان، الرئيس الشيشاني رمضان أحمد قاديروف، وذلك على هامش زيارته الحالية للجمهورية لحضور افتتاح أكبر مساجد أوروبا جامع "فخر الإسلام".وبحث العثيمين والرئيس قاديروف القضايا المشتركة، وأكد الجانبان على تعزيز التواصل في المرحلة المقبلة، ومواصلة الجهود لخدمة المسلمين في كل مكان.وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على أهمية دور المنظمة في بث رسائل الوسطية والاعتدال في العالم، ومكافحتها للتطرف والغلو والإرهاب، وذلك من خلال برامجها الدورية التي تطلقها.من جهته، أكد الرئيس الشيشاني حرصه ودعمه لتطوير العلاقات مع المنظمة ودولها في شتى المجالات.//انتهى//20:53ت م0098