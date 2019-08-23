القطيف 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واسنظمت جمعية أم الحمام الأهلية بمحافظة القطيف ممثلة بلجنة جائزة التفوق الدراسي اليوم حفل التكريم "أنتم فخرنا 6" الذي تم خلاله تكريم 310 طالبة من فتيات بلدة أم الحمام، وذلك بصالة الملك عبدالله الوطنية بالقطيف.وأكدت رئيسة لجنة تكريم الفتيات مارية آل جبر أن الحفل قد تضمن العديد من فقرات منها تقديم أوبريت بعنوان "ديرة الحب" من كلمات وردة الطلالوة وأداء مجموعة من الطالبات، كما تم تكريم إحدى المتميزات من حملة الشهادات العليا بأم الحمام إضافة إلى العديد من الفقرات الاخرى .من جانبه أوضح رئيس الجائزة محمد المشهد أنه تم مساء امس أيضا إقامة حفل مماثل في صالة الملك عبدالله الوطنية بالقطيف تم خلاله تكريم 119 طالبًا متفوقًا ، مشيرًا إلى انه تم هذا العام تكريم الجامعيين من حملة الشهادات العليا والمعدلات الممتازة مع مرتبة الشرف، كما تضمن حفل الرجال أوبريت بعنوان "ترانيم القسم"، مشيرًا إلى أنه قد تم خلال الحفل تكريم صفوة مختارة من حاملي شهادات الدراسات العليا وأصحاب الإنجازات وتقديم عرض مرئي تحدث عن قصص نجاحهم وإنجازاتهم .من جهته أثنى رئيس جمعية أم الحمام الأهلية حسين آل جبر بالدور الكبير الذي تقوم به الجائزة في شحذ الهمم وزرع روح التنافس العلمي الشريف محدثة أثراً تربوياً إيجابياً حيث أصبحت محفزاً للجميع لنيل شرف الفوز بها .// انتهى //20:57ت م0100