الرياض 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واستختتم غدًا منافسات الجولة الأولى لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بإقامة 3 مباريات .ويستضيف الفتح نظيره الشباب على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن حلوي الرياضية بالأحساء ، ويحل الاتفاق ضيفاً على الوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية الشرائع بمكة المكرمة ، ويلتقي الفيصلي والفيحاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة .//انتهى //21:28ت م0103