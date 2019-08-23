رياضي / 3 لقاءات غداً في ختام الجولة الأولى لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم
الجمعة 1440/12/22 هـ الموافق 2019/08/23 م واس
الرياض 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واس
تختتم غدًا منافسات الجولة الأولى لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بإقامة 3 مباريات .
ويستضيف الفتح نظيره الشباب على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن حلوي الرياضية بالأحساء ، ويحل الاتفاق ضيفاً على الوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية الشرائع بمكة المكرمة ، ويلتقي الفيصلي والفيحاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة .
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21:28ت م
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