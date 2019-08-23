القاهرة 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واسرحبت مصر بتوقيع رئيسيّ كل من رواندا وأوغندا على مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية، وذلك في العاصمة الأنجولية لواندا مؤخراً، وبما يهدف لإنهاء أية خلافات بين البلديّن الشقيقيّن.وأشادت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم ، بهذه الخطوة الإيجابية التي تعكس جهد البلديّن نحو تجاوز الخلافات بينهما من خلال الحوار وتعزيز التعاون.وأكدت مصر، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، مُجدداً على أن السبيل الوحيد للتعامل مع التحديات التي تواجه أفريقيا هو تفعيل مبدأ "الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية"، داعية إلى الاستمرار في تعزيز مسار العمل الجماعي الأفريقي لمواجهة التحديات المشتركة، وتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية في السلام والتنمية.//انتهى//22:06ت م0104