أبها 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واسرعى وكيل إمارة منطقة عسير المكلف محمد بن ناصر بن لبدة مساء اليوم، حفل ختام فعاليات الأولمبياد الوطني الثاني لجمعيات رعاية الأيتام بالمملكة، وذلك على مسرح جامعة الملك خالد بأبها.وبدئ الحفل المعدّ بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم شاهد الجميع عرضاّ عن رحلة توحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن آل سعود - رحمه الله -، وما سار عليه أبناؤه الملوك من بعده حتى يومنا الحاضر.بعد ذلك ألقى مدير جمعية آباء لرعاية الأيتام بمنطقة عسير الدكتور سعد بن عبدالله آل عمرو كلمة ثمّن خلالها رعاية ودعم سمو أمير منطقة عسير للأولمبياد الوطني الثاني، مشيراً إلى أنه شارك في البطولة أكثر من ٢٠٠ طالب من ١٥ جمعية أيتام حول المملكة، إلى جانب مشاركة ٢٨ مشرفاً و ٥٢ عاملاً في اللجان و ٣٨ متطوعاً، تنافس الطلاب خلالها في العديد من البرامج الثقافية والعلمية والرياضية، تخللها برنامجاً سياحياً للتعريف بأبرز معالم منطقة عسير وتراثها الوطني، لافتاً النظر إلى أن تنظيم وإقامة الأولمبياد يهدف إلى اكتشاف مواهب الطلاب وصقلها وتوفير برامج التطوير لها وتوفير البيئة التنافسية اللازمة لوضعها محل التطبيق والتجربة من منطلق المسؤولية الوطنية.عقب ذلك شاهد الحضور فيلما مرئياً استعرض خلاله البيئة التنافسية والبرامج التي أُقيمت خلال الأولمبياد الوطني لرعاية الأيتام في نسخته الثانية، ثم أُعلنت النتائج في منافسات الأولمبياد، حيث فاز في المركز الأول جمعية رعاية الأيتام بحفر الباطن، وفي المركز الثاني جمعية أبناء لرعاية الأيتام ببريدة، فيما جاء في المركز الثالث جمعيتا إنسان وآباء لرعاية الأيتام.وفي ختام الحفل كرّم وكيل إمارة منطقة عسير الفائزين في المنافسات والجمعيات والجهات المشاركة في إنجاح الأولمبياد.// انتهى //23:09ت م0107