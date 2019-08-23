تونس 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واسأفادت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها اليوم بإيقاف رجل الأعمال المرشح للانتخابات الرئاسيه رئيس حزب" قلب تونس" نبيل القروي وإيداعه السجن، وذلك تنفيذًا لبطاقه الجلب الصادرة ضده من إحدى المحاكم بتونس.يذكر أن العدل القضائي الاقتصادي والمالي في تونس قد تولى مؤخرًا التحقيق مع المرشح نبيل القروي في قضية شبهة غسل وتبييض الأموال، وأصدر قرارًا بمنعه من السفر.// انتهى //23:13ت م0108