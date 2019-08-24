الرياض 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واسحول فريق الهلال تأخره أمام فريق أبها إلى انتصار بأربعة أهداف مقابل هدفين وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود ضمن مواجهات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .وكان أبها قد افتتح التسجيل عند الدقيقة 20 عن طريق مهاجمه فنيفا، قبل أن يسجل مهاجم الهلال جوميز هدفين قبل نهاية الشوط الأول عند الدقيقتين 39 و44.وفي شوط المباراة الثاني تمكن الهلال من تسجيل الهدف الثالث من كرة ثابتة نفذها جيوفينكو عند الدقيقة 63، وسجل لاعب أبها سعد بقير الهدف الهدف الثاني لفريقه من ركلة جزاء عند الدقيقة 81، وجاء هدف الهلال الرابع عن طريق البديل عمر خريبين عند الدقيقة 85.وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة التقى التعاون بضيفه الحزم، وانتهى اللقاء بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما. وتقدم الحزم بهدف سجله ياسين برناوي، لاعب التعاون بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 34، وتعادل هيلدون أغوستو للتعاون في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.وفي جدة وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية استطاع الاتحاد التغلب على ضيفة الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف، وبدأ الاتحاد بالتسجيل مبكرًا عند الدقيقة 11 عن طريق اللاعب بريوفيتش من نقطة الجزاء، وجاء هدف التعديل للرائد عند الدقيقة 30 عن طريق اللاعب الشاب محمد السهلي. وفي الشوط الثاني تمكن لاعب الاتحاد رومارينيو من تسجيل هدفين عند الدقيقتين 56 و 95 ليهدي لفريقه أول ثلاث نقاط.// انتهى //00:00ت م0110