غزة 22 ذو الحجة 1440هـ الموافق 23 أغسطس 2019م واسهاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم المشاركين في المسيرات الأسبوعية التي تقام كل أسبوع في شرق قطاع غزة .وأفادت مصادر فلسطينية وطبيه في غزة بأن قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية وخلف السواتر الترابية على السياج الفاصل شرقي القطاع، أطلقت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز التي نتج عنها إصابة 127 فلسطينيا بجروح مختلفة، بينهم 54 بالرصاص الحي ، و73 آخرون بالرصاص "المطاطي" وقنابل الغاز، من بينهم 3 مسعفين وطفل, والعشرات بالاختناق.// انتهى //00:22ت م0111