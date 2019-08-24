القاهرة 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واسأكتسح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفه "اطلع بره" بطل جنوب السودان بـ 9 أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب برج العرب في الإسكندرية في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.وتأهل الأهلي إلى دور الـ 32 بالبطولة بعد أن كرر تفوقه على بطل جنوب السودان ذهاباً برباعية دون رد على نفس الملعب وإياباً أيضاً.وسجل أهداف الأهلي كل من اللاعب حسين الشحات ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 19 و46 و62 واللاعب صلاح محسن "هدفين" في الدقيقتين 6 و40 واللاعب حمدي فتحي "هدفين" في الدقيقتين 54 و67 واللاعب أحمد فتحي في الدقيقة 45 واللاعب مصطفى سليم بالخطأ في مرماه في الدقيقة 81.//انتهى//01:37ت م0115