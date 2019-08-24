نيويورك 22 ذو الحجة 1440هـ 23 أغسطس 2019م واسهبطت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة بعد تصعيد جديد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مع مطالبة الرئيس دونالد ترامب الشركات الأمريكية بالسعي إلى بدائل لعملياتها في الصين بعد أن أعلنت بكين عن رسوم جمركية انتقامية على منتجات أمريكية.وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 623.34 نقطة، أو 2.37 بالمئة، إلى 25628.90 نقطة بينما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 75.84 نقطة، أو 2.59 بالمئة، ليغلق عند 2847.11 نقطة.وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 239.62 نقطة، أو 3.0 بالمئة، إلى 7751.77 نقطة، وبهذا أنهت المؤشرات الثلاثة جميعها الأسبوع على خسائر مع هبوط ناسداك 1.83 بالمئة وستاندرد آند بورز 1.44 بالمئة وداو جونز 0.99 بالمئة.وبحسب بورصة وول ستريت في نيويورك، واصلت المؤشرات الثلاثة الهبوط لرابع أسبوع على التوالي، وهى أطول سلسلة خسائر أسبوعية لكل منها منذ مايو الماضي.// انتهى //04:08ت م0116