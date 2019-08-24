عام / الصحف السعودية
السبت 1440/12/23 هـ الموافق 2019/08/24 م واس
الرياض 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واس
أمير الجوف يزور السماحون ويطلع على مراحل استخراج السمح
شرطة الرياض: إيقاف سبعة أشخاص إثر مشاجرة تم فيها استخدام مركبات
وزير الشؤون الإسلامية يرأس وفد المملكة في حفل افتتاح أكبر مسجد في أوروبا
إمام الحرم: للقلوب أعمال خاصة تظهر على تصرفات العبد
رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية يشيد بالخدمات الطبية المقدمة لحجاج بلاده
أمير الجوف يزور السماحون ويطلع على مراحل استخراج السمح
2726 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في صنعاء ارتكبتها ميليشيات الحوثي
القبض على مواطن بالعقد الثالث من العمر لارتكابه جريمة اعتداء على جهاز صراف آلي في حائل
حرس الحدود يساعد يختاً إسبانياً على متنه بريطاني وإيرلندي
تميم يسقط من على عرش الغاز المسال
إمام المسجد النبوي يدعو الحجيج إلى الحفاظ على نقاء صحائفهم
ضبط ثلاثة أشخاص لتورطهم في سرقة عدة مساجد بالرياض
ألمانيا بين أفضل المراكز الجاذبة للشركات الصناعية على مستوى العالم
إخماد حريق اندلع في بناية مكونة من ثلاثة أدوار بجدة
كوريا الشمالية تطلق مقذوفين في البحر
رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية يشيد بالخدمات الطبية المقدمة لحجاج بلاده
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